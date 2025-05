Stand: 05.05.2025 13:36 Uhr Unfall in Kühsen: Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Bei Kühsen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Sonntagvormittag (4.5.) ein Fahrzeug von der Landstraße 220 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der 40-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, sein Beifahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 42-jährige Autofahrerin in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Der spätere Unfallwagen musste daraufhin ausweichen und verlor die Kontrolle. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des verunfallten Pkw eingeleitet. Nach Angaben der Beamten ergaben sich Hinweise, dass seine Verkehrstüchtigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls beeinträchtigt war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg