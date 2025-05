Stand: 05.05.2025 15:08 Uhr Stockelsdorf: Urteil nach Messerbedrohung in Bankfiliale

Das Amtsgericht Lübeck hat am Montagvormittag (05.05.) einen 51-Jährigen wegen schweren Raubes zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte im November des vergangenen Jahres einen Angestellten in einer Bank in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) mit einem Messer bedroht hat. Dieser hatte ihm die Auszahlung von 2.000 Euro verweigert. Die Polizei konnte den Mann noch in der Filiale festnehmen. Dabei warf er das Messer auf die Beamten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

