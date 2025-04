Saisonstart: Heide Park, Serengeti-Park und Co. wieder geöffnet Stand: 05.04.2025 10:02 Uhr Die Osterferien in Niedersachsen haben begonnen und für viele Freizeitparks startet damit die neue Saison. Der landesweit größte Freizeitpark bietet fast 40 Attraktionen und Shows.

Am Samstagmorgen hat der Heide Park Soltau (Heidekreis) offiziell seine Türen geöffnet. Der Park ist mit 164 Zimmern im Hotel und 85 Hütten im Camp laut einer Sprecherin gut gebucht. In der Saison kommen im Schnitt 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher in das Resort. Am 2. November verabschiedet sich der Heide Park wieder in die Winterpause.

Serengeti-Park: Löwen, Tiger und Elefanten bei Safari beobachten

Auch der Serengeti-Park in Hodenhagen hat am Samstag seine Pforten geöffnet. Auf dem 220 Hektar großen Gelände des Tierparks leben nach Angaben des Parks rund 2.000 freilaufende Wildtiere. Safaris, um Löwen, Tiger, Nashörner, Geparden, Giraffen, Zebras und Elefanten zu beobachten, können demnach mit dem eigenen Auto oder mit einer geführten Tour unternommen werden. Es gibt auch Fahrgeschäfte im Serengeti-Park - darunter die neue Achterbahn "Gozimba". Der Serengeti-Park beendet seine Saison ebenfalls am 2. November.

"Heide Himmel": Bei gutem Wetter bis nach Hamburg schauen

Der Wildpark Lüneburger Heide mit dem Baumwipfelpfad "Heide Himmel" macht keine Winterpause und kann das ganze Jahr über besucht werden. Von dort aus lässt sich die Natur von oben beobachten. Bei gutem Wetter reicht der Blick von Hanstedt-Nindorf (Landkreis Harburg) bis nach Hamburg. Sei dem Frühjahr gibt es eine neue 30 Meter lange Holzbrücke, um die vom Aussterben bedrohten sibirischen Tiger zu beobachten.

Weitere Freizeitparks in Niedersachsen

Rasti-Land in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) - Saisonbeginn: 5. April

in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) - Saisonbeginn: 5. April Jaderpark in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) - seit 29. März geöffnet

in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) - seit 29. März geöffnet Magic Park Verden - Saisonbeginn: 5. April

- Saisonbeginn: 5. April Erse Park in Uetze (Region Hannover) - Saisonbeginn 5. April

in Uetze (Region Hannover) - Saisonbeginn 5. April Familienpark Sottrum in der Gemeinde Holle (Landkreis Hildesheim) - seit 29. März geöffnet

in der Gemeinde Holle (Landkreis Hildesheim) - seit 29. März geöffnet Tier- und Freizeitpark Thüle in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) - Saisonbeginn: 5. April

in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) - Saisonbeginn: 5. April Weltvogelpark Walsrode (Landkreis Heidekreis) - Saisonbeginn: 4. April

(Landkreis Heidekreis) - Saisonbeginn: 4. April Schloss Dankern in Haren (Landkreis Emsland) - seit 28. März geöffnet

in Haren (Landkreis Emsland) - seit 28. März geöffnet Dinosaurier-Park Münchehagen in Rehburg-Loccum ( Landkreis Nienburg/Weser) - seit 15. März geöffnet

in Rehburg-Loccum Landkreis Nienburg/Weser) - seit 15. März geöffnet Potts Park Minden (Nordrhein-Westfalen) - Saisonbeginn: 12. April

(Nordrhein-Westfalen) - Saisonbeginn: 12. April TreeRock Abenteuerpark Hochsolling in Holzminden Silberborn - während der Osterferien täglich geöffnet

in Holzminden Silberborn - während der Osterferien täglich geöffnet Tierpark Ströhen (Landkreis Diepholz) - ganzjährig geöffnet