Flucht aus der Ukraine: Ein Dachdecker aus SH berichtet Stand: 25.02.2022 17:57 Uhr Andrej Mucha war zu Besuch bei seiner Familie in der Ukraine, als die russischen Truppen das Land angegriffen haben. Er ist zu seiner Frau nach Schleswig-Holstein geflohen und berichtet von chaotischen Zuständen.

Odessa ist eine ukrainische Großstadt am Schwarzen Meer. Fast eine Million Menschen leben hier, darunter die Familie von Andrej Mucha. Der gebürtige Ukrainer wohnt heute in Burg in Dithmarschen, ist dort Teilhaber einer Reetdachdeckerei. Als das russische Militär die Ukraine angegriffen hat, war er gerade bei seiner Familie in Odessa und musste sie schweren Herzens zurücklassen.

"Wir hatten lange Diskussionen mit meiner Frau und meinen Arbeitskollegen. Weil ich felsenfest der Auffassung war, ich hätte dort bleiben müssen, irgendwie versuchen zu helfen", sagt Andrej Mucha im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. In der Nacht zum Donnerstag stand er am Flughafen, als seine Verbindung gecancelt wird. Russische Truppen hatten ihren Angriff auf die Ukraine gestartet. Mit dem Zug schaffte es Andrej Mucha, aus dem Land zu fliehen.

Schüsse, Bomben und Unfälle

Er ist durch ein Land geflüchtet, das sich im Chaos befindet, wie der gebürtige Ukrainer erzählt. "Wir haben Schüsse gehört, wir haben Bomben gehört, wir haben Unfälle gesehen, wir haben Menschen in Panik gesehen." In einem Fall sei ein Mensch vor ein Auto gelaufen und dabei ums Leben gekommen, weil er einfach weglaufen wollte.

An den Tankstellen hätten sich zwei bis drei Kilometer lange Schlangen gebildet, weil jeder noch einmal volltanken will. "Den Menschen wurde jetzt auch gezeigt, wie man Molotowcocktails macht, jeder braucht also Benzin zu Hause", sagt Andrej Mucha. Die Menschen dürften sich jetzt auch eine Schusswaffe abholen, wenn sie das wollten.

Familie will in der Ukraine bleiben

Zurück in Deutschland fühlt er sich zerrissen und bangt um seine Familie. Patriotismus stehe in der Ukraine in vielen Orten an erster Stelle. "Ich habe zu meinem Vater gesagt: 'Fahre mit mir nach Deutschland' - und er sagte zu mir: 'Ich helfe dir herauszukommen, aber ich bin hier geboren, ich werde auch hier sterben'."

Während Andrej Mucha in Schleswig-Holstein nichts anderes übrig bleibt, als die Geschichte seiner Heimat zu erzählen, würde seine Familie in der Ukraine versuchen zu helfen. "Meine Cousinen und Schwiegereltern waren Blut abnehmen, damit sie den Verwundeten helfen können." Zur Not, so erzählt es Andrej Mucha, sagen alle: wir nehmen die Waffen in die Hand und werden dann kämpfen.

