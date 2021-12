Feuerwerks-Verkaufsverbot: Weco-Mitarbeiter bangen um Jobs Stand: 03.12.2021 08:15 Uhr 40 Mitarbeiter im Kieler Werk des Feuerwehrsproduzenten Weco müssen offenbar um ihre Jobs bangen. Hintergrund ist das von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Verkaufsverbot von Silvester-Feuerwerk.

Die Weco-Firmenleitung in Nordrhein-Westfalen rechnet nach eigenen Angaben mit einem großen finanziellen Schaden. Auch 2020 war der Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht verboten worden. Wie schon im vergangenen Jahr soll auch dieses Jahr damit verhindert werden, dass die Krankenhäuser zusätzlich durch Patienten belastet werden, die sich beim Böllern verletzen. Ob es auch ein An- und Versammlungsverbot gibt, will die Landesregierung von der Inzidenz abhängig machen. In Folge des Verkaufsverbots im vergangenen Jahr hatte Weco in einem anderen Werk bereits 100 Mitarbeiter entlassen müssen.

Verband warnt vor Aus für pyrotechnische Industrie

Bereits einige Tage vor dem Verbot hatte der Vorsitzende des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI), Thomas Schreiber, gemahnt, der pyrotechnischen Industrie mit ihren 3.000 Mitarbeitern drohe bei einem erneuten Verkaufsverbot das Aus. "Bei einer Branche, deren Hauptumsatz - also mehr als 90 Prozent - in nur drei Tagen zum Jahresende entsteht, ist es umso schmerzhafter, wenn nach Monaten harter Arbeit und Hoffnung auf einen Silberstreif am Horizont die komplette wirtschaftliche Überlebensgrundlage entzogen wir", sagte er. Unter dem Dach des VPI haben sich 21 Mitgliedsunternehmen zusammengefunden, darunter auch die großen deutschen Anbieter Weco, Comet und Nico.

