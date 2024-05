Stand: 16.05.2024 11:02 Uhr Norderstedter Stadtpark ist der Parkfavorit im Land

Der Norderstedter Stadtpark (Kreis Segeberg) ist laut einer Analyse des Online-Portals testberichte.de der beliebteste Park in Schleswig-Holstein. Demnach hat er es mit einer Bewertung von 4,7 auf Platz 45 der beliebtesten Parks Deutschlands geschafft – von 1.800 bewerteten Parks insgesamt. Für die Analyse hat das Online-Portal 1,8 Millionen Google-Bewertungen ausgewertet. Den Norderstedter Stadtpark mit großem See, Strandbad und Spielplätzen gibt es seit 2011. Entstanden ist er damals im Rahmen der Landesgartenschau. Ähnlich gut bewerten Besucher laut testberichte.de den Botanischen Garten der Uni Kiel. Er landete auf Platz 60. Der beliebteste Park Deutschlands ist Planten und Blomen in Hamburg.

