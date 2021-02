Fehmarn: Hoher Sachschaden bei Ferienhaus-Brand Stand: 08.02.2021 09:00 Uhr Bei einem Hausbrand auf der Insel Fehmarn ist ein hoher Sachschaden entstanden. Rund 100 Feuerwehrleute waren bis Sonntagnacht im Einsatz. Probleme bereitete eine Photovoltaik-Anlage auf dem Ferienhaus.

Rund 100 Einsatzkräfte kämpften auf Fehmarn bis in die Nacht gegen die Flammen. Einsatzbeginn in dem Ferienhaus in Neue Tiefe war gegen 17:30 Uhr am Sonntagabend - erst gegen 1 Uhr in der Nacht konnte die Feuerwehr wieder abziehen. Die Bewohner der Einliegerwohnung konnten sich rechtzeitig retten, der Dachstuhl brannte komplett ab.

Eisiger Wind facht Flammen an

Zwei Aspekte sorgten bei der Brandbekämpfung für Probleme: Zum einen die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und zum anderen der starke Ostwind. Böen fachten immer wieder die Flammen an und machten den mehr als 100 Einsatzkräften mächtig zu schaffen.

Wie das Feuer in dem Einfamilienhaus ausbrechen konnte sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im hohen sechs- oder sogar niedrigen siebenstelligen Bereich.

