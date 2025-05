Stand: 08.05.2025 15:17 Uhr Husum: Menschenkette zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs

Am Donnerstag (8.5.) jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Husum (Kreis Nordfriesland) ist zu diesem Anlass unter anderem eine Menschenkette am Binnenhafen um 21:30 Uhr geplant. "Es ist ein Zeichen für Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", erläutert Friedemann Magaard, Pastor in der Kirchengemeinde Husum und Mitorganisator der Aktion. Auf ein Zeichen sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Handys oder Taschenlampen anmachen und so ein Zeichen der Verbundenheit entsenden. Initiiert wird die Aktion von verschiedenen Vereinen, Parteien, Verbänden und kirchlichen Gruppen. Bei schlechtem Wetter findet die Zusammenkunft im Rathaus statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Husum