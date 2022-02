Erneut Sturmflutwarnung für die Nordseeküste Stand: 06.02.2022 16:47 Uhr Der Deutsche Wetterdienst hat erneut Wind- und Sturmböen angekündigt. An der Nordseeküste werden Pegelstände von 1,50 Metern über dem Mittleren Hochwasser erwartet.

Für die Küsten und teils auch das Binnenland in Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wind- und Sturmböen angekündigt. Experten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gehen davon aus, dass im weiteren Verlauf des Tages die Wasserstände an der Nordseeküste weiter steigen. Für das Hochwasser in der Nacht und am Montagmorgen bestehe die Möglichkeit einer Sturmflut, teilte das BSH mit. An der Nordseeküste werden an einigen Orten Pegelstände von 1,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser oder knapp darüber erwartet. Auch für das Elbegebiet gilt eine Sturmflutwarnung.

Viele Einsätze im Süden den Landes

Bereits im Verlauf des Tages führten die langen und ergiebigen Regenfälle in Teilen Schleswig-Holsteins zu einigen Feuerwehreinsätzen. In den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Pinneberg und Segeberg müssen Einsatzkräfte unter anderem Wasser von überfluteten Straßen abpumpen - etwa in Seth, Pinneberg oder Prisdorf. In Hoisdorf (Kreis Stormarn) drohte ein Fischteich überzulaufen, in Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) war zu viel Wasser in einem Löschteich. Auch diverse Grundstücke in Niederungen laufen voll, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle Süd. Die Dauerregenwarnung im südlichen Schleswig-Holstein steht noch bis 17 Uhr.

