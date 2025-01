Stand: 21.01.2025 09:13 Uhr Elmshorn: Zwei Verdächtige nach Angriff in Silvesternacht festgenommen

Nach einem Angriff in der Silvesternacht auf einen 28-jährigen Mann in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei nun zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden 18-Jährigen sitzen laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen wegen der Brutalität des Angriffs versuchten Totschlag vor. In der Nacht sei es demnach vor einem Kiosk zu einem Streit gekommen. Ein 28-Jähriger wollte den Ermittlungen zufolge weggehen. Einer der Verdächtigen habe den Mann dann zu Boden gerissen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Zweite habe ihm mit großer Wucht ins Gesicht und gegen den Kopf getreten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg