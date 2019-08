Stand: 06.08.2019 08:21 Uhr

Elb-Stauwehr: 70 Schiffe warten auf Weiterfahrt

Seit vier Tagen staut sich der Verkehr auf dem Elbe-Seitenkanal am Schiffshebewerk Scharnebeck (Landkreis Lüneburg). Dieses kann erst wieder in Betrieb gehen, wenn der Schaden am Stauwehr im nahe gelegenen Geesthacht (Landkreis Herzogtum Lauenburg) behoben ist und das Wasser wieder gestaut wird. Das wird laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen voraussichtlich am Mittwoch so weit sein. Die Folgen für den Warenverkehr seien immens, beklagte die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer. Einige Schiffe könnten die geplanten Anschlüsse an die großen Frachter ab Hamburg nicht mehr erreichen.

Defektes Elb-Stauwehr behindert Schiffsverkehr Hallo Niedersachsen - 05.08.2019 19:30 Uhr Etwa 60 Schiffe sitzen in Geesthacht auf dem Elbe-Seitenkanal fest. Ursache ist ein Stauwehrschaden. Die Reparaturarbeiten dauern länger als erwartet.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schaden für Reeder im sechsstelligen Bereich

"Das macht für die Reederei einen Umsatzverlust von mindestens 200.000 Euro pro Woche", sagte Schiffseigner Henning Jahn NDR 1 Niedersachsen. Er sitzt seit dem Wochenende auf dem Kanal fest - und vertreibt sich die Zeit mit Saubermachen und Streicharbeiten. Die Binnenschiffer werfen den Behörden vor, bereits seit Mai von dem Problem am Stauwehr gewusst zu haben. Das streitet das Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch ab.

Elbwehr Geesthacht: Reparatur dauert wohl noch länger NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.08.2019 12:00 Uhr Autor/in: Astrid Wulf Die Arbeiten am Elbwehr in Geesthacht gehen voran. Der Leiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes rechnet allerdings erst am Freitag wieder mit freier Fahrt für die Binnenschiffer.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Reparatur aufwendiger als erwartet

Der Schaden am Elb-Stauwehr war am Freitagnachmittag bemerkt worden. Seither wird daran gearbeitet, die Löcher im Damm zu füllen. Allein am Montag sollten 1.600 Tonnen Sand und Kies verbaut werden. Am Damm sei noch viel auszubessern, sagte Tilman Treber, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Lauenburg dem NDR. Zunächst hieß es, dass das Wehr am Montag geschlossen werden könnte, der Termin wurde dann allerdings auf die Wochenmitte verschoben.

Wasserstand der Elbe sinkt nach Öffnung des Wehrs

Aufgrund des Schadens war seit Freitag durch eine Wehröffnung Wasser abgelassen worden. "Damit es keinen Strömungsdruck mehr auf den Damm gibt", sagte Thilo Wachholz von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) Hannover. Im gesamten oberen Becken zwischen Geesthacht die Elbe aufwärts bis Scharnebeck sank der Wasserspiegel in der Folge um etwa knapp einen halben Meter. So fiel der Pegelstand bei Hohnstorf (Landkreis Lüneburg) in der Nacht zu Sonnabend von 421 auf 382 Zentimeter.

Einschränkungen auch auf dem Elbe-Lübeck-Kanal

Das Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seiten-Kanal musste seinen Betrieb einstellen. Ab einer Absenkung von mehr als 40 Zentimetern beziehungsweise auf unter vier Meter könne das Hebewerk nicht mehr arbeiten, hieß es. Von der Sperrung ist das komplette Hinterland des Hamburger Hafens betroffen, neben dem Elbe-Seiten-Kanal in Niedersachsen also auch der Elbe-Lübeck-Kanal. Die Schifffahrt ist dort derzeit nur eingeschränkt möglich. Es müsse mit reduzierter Last gefahren werden, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Lauenburg NDR.de.

Karte: Offene Staustufe in Geesthacht: Elbpegel gesunken

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2019 | 09:00 Uhr