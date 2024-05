Die Messerattacke von Brokstedt - Ein Protokoll Sendung: NDR Info | 14.05.2024 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 14.05.2026

Am 25. Januar 2023 sticht ein Mann in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf Fahrgäste ein. Haben die Behörden in dem Fall versagt?