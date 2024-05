Itzehoe: Kirchturmkreuz drohte abzustürzen Stand: 16.05.2024 18:08 Uhr Das war knapp: Fast 60 Jahre war das große Kreuz auf dem Kirchturm von St. Michaelis in Itzehoe an seinem Platz. Dann reichte eine Windböe, um es aus der Verankerung zu reißen.

von Peter Bartelt

Als Pastorin Katharina Reinke von der Kirchengemeinde St. Michaelis in Itzehoe (Kreis Steinburg) mit ihrer Tochter vom Kindergarten zurückkehrte, fragte die ihre Mutter: "Wieso hat unsere Kirche eigentlich gar kein Kreuz?" Ein prüfender Blick Richtung Kirchturmspitze bestätigte der Pastorin: das 2 Meter hohe Kreuz stand nicht mehr da, wo es stehen sollte, nämlich hoch oben auf dem Kirchturm. Stattdessen lag es auf der Seite und hing in etwa 30 Metern Höhe schon ein Stück über der Kante. Gottlob ist der Kirchturm von St. Michaelis nicht spitz, sondern hat eine quadratische Fläche, so blieb das Kreuz dort liegen. Doch nun musste das Kreuz in großer Höhe gesichert werden.

Bergung in luftiger Höhe

Immerhin ist der Kirchturm 30 Meter hoch, zu hoch für die Feuerwehr, um das Kreuz mit Hilfe einer Drehleiter zu erreichen. Also mussten sie durch den Turmgang von innen auf das Plateau, wo das umgekippte Kreuz liegt. Das immerhin etwa 150 Kilogramm schwere Kreuz wurde schließlich mit Seilen gesichert, damit es nicht doch noch in die Tiefe stürzt. "Das hätte erheblichen Schaden angerichtet und wenn da jemand drunter gestanden hätte - nicht auszudenken", so Pastorin Reinke. Doch niemand ist zu Schaden gekommen. Jetzt wird geprüft, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Wahrscheinliche Ursache: Eine starke Böe

Fast 60 Jahre hatte das Kreuz dort oben sicher gestanden, hatte allen Stürmen in dieser Zeit getrotzt. Aber die Halterung hat im Laufe der Jahre offenbar gelitten. "Die Feuerwehr geht davon aus, dass eine starke Böe das Kreuz teilweise aus seiner Verankerung gerissen hat", so Pastorin Katharina Reinke. Jetzt soll eine Firma das Kreuz zunächst bergen, dann auf Schäden untersuchen und schließlich neu montieren. Mit einer sicheren irdischen Verbindung in angemessener himmlischer Höhe.