Stand: 26.11.2019 22:47 Uhr

Finanzierung für Bau der neuen S4 steht

Für den geplanten Bau der S-Bahnstrecke S4 von Hamburg-Altona nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) müssen Schleswig-Holstein und Hamburg offenbar weniger zahlen als zuvor angenommen. Nach Angaben von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sinkt der Anteil für Schleswig-Holstein von 118 Millionen auf etwa 93 Millionen Euro. Bund und Länder hätten sich auf diese Finanzierung geeinigt. "Das ist ein sensationell gutes Ergebnis", freute sich Buchholz.

Am Freitag soll die entsprechende Vereinbarung in Berlin unterschrieben werden. Der Bau könne im kommenden Jahr starten, so Buchholz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach beim traditionellen Grünkohlessen der Unternehmensverbände in Kiel am Dienstagabend von einem "großen Durchbruch".

Von Altona nach Bad Oldesloe

Die S4 war vor einem Jahr im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf hochgestuft worden. Die S4 soll durchgehend von Hamburg-Altona bis Bad Oldesloe fahren. Prognosen zufolge soll sie an Werktagen 97.100 Menschen befördern. Die Strecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe gilt bereits heute als eine der am meisten befahrenen Pendlerstrecken rund um Hamburg.

