Stand: 27.07.2020 07:40 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Übersicht der Coronavirus-Infektionen in SH

Ende Februar 2020 hat das neuartige Coronavirus Schleswig-Holstein erreicht. Folgende Grafiken geben Ihnen einen Überblick über die Gesamtzahl der bestätigten Fälle. Es kann Unterschiede zu veröffentlichten Zahlen der lokalen Gesundheitsämter, der Landesmeldestelle und des Robert Koch-Instituts (RKI) geben. Ursache hierfür ist die Meldekette in solchen Fällen.

Aktueller Stand

Entwicklung in Schleswig-Holstein

Weitere Daten zum Vergleich der norddeutschen Bundesländern finden Sie hier.

Entwicklung in den Kreisen und kreisfreien Städten

Was uns diese Zahlen sagen - und was nicht

Die Statistik der Landesregierung zeigt, wie viele bestätigte Corona-Fälle den Behörden im Land bekannt sind und auf dem vorgesehenen Weg gemeldet wurden. Was die Statistik nicht eindeutig und schon gar nicht auf den aktuellen Tag genau zeigen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet. Denn die Zahl der neu positiv getesteten Menschen enthält in der Regel auch nachgemeldete Fälle aus mehreren Tagen. Das zeigen Statistiken des Robert-Koch-Instituts. Gerade rund um Wochenenden kommt es zu Verzögerungen in der Meldekette.

