Corona: Winterwetter sorgt für Kontrollen Stand: 13.02.2021 06:00 Uhr Sonne pur und dazu eine winterliche Landschaft: Viele Tagestouristen zieht das an die Küsten in Schleswig-Holstein. Vielerorts wird es Kontrollen geben, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Unter anderem an der Lübecker Bucht hatten am Freitag zahlreiche Spaziergänger das schöne Wetter bei einem Strandspaziergang genossen. In Niendorf und Scharbeutz gab es noch genug Platz, um die Corona-Abstände einzuhalten. Für heute und morgen rechnen die Strand-Orte damit, dass es deutlich voller wird.

Kontrollen an Ost- und Nordsee

Deshalb wird das Ordnungsamt am Wochenende in Tourismus-Hotspots an Stränden und Promenaden kontrollieren. Neustadts Bürgermeister Mirko Spieckermann geht aber davon aus, dass sich auch an diesem Wochenende alle Strandbesucher an die Abstandsregeln halten.

Auch die Westküste blickt dem Wochenende entspannt entgegen. In St. Peter-Ording plant das Ordnungsamt Kontrollen am Strand, im Ort und auf den Parkplätzen.

Rodelpisten: Abstand halten oder Maske tragen

In Südholstein gab es in den vergangenen Tagen und Wochenenden immer wieder Ärger, dass an den beliebten Rodel-Hotspots die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Auch am Freitag war der Müllberg in Norderstedt wieder voller Kinder. Die Ordnungsbehörde appelliert, sich auf die verschiedenen Plätze zu verteilen: So gäbe es zum Beispiel am Deich, an der Elbe, in Richtung Wedel und Hasedorfer Marsch genug Platz.

Auch in Südholstein werden Polizei und Ordnungsamt kontrollieren, ob die Menschen die Corona-Abstandsregeln einhalten. Wo die Abstände nicht eingehalten werden können, muss Maske getragen werden. Die Sperrung des Hogenkamp in Pinneberg ist für das Wochenende aufgehoben.

Kiel: Stadt setzt auf Eigenverantwortung

In Kiel wird es nach Angaben der Stadt keine zusätzlichen Kontrollen durch das Ordnungsamt geben. Sprecherin Kerstin Graupner sagte, es gebe insgesamt kaum Auffälligkeiten, fast alle hielten sich an die Regeln. "Das Verhalten der Menschen in Kiel ist vorbildlich und wir gehen davon aus, dass das auch am Wochenende so sein wird." Für viele Bereiche gibt es die Empfehlung zum Tragen einer Maske - wenn es voll ist.

Vorsicht, Lebensgefahr! Eisflächen nicht betreten

Auch wenn Minus-Temperaturen und zugefrorene Gewässer die Menschen aufs Eis locken, besteht Lebensgefahr. Das Eis ist meist viel zu dünn. Vom Betreten der Eisflächen rät auch die Stadt Kiel ab. Laut Sprecherin Graupner sind die Flächen nicht freigegeben, es besteht die Gefahr einzubrechen.

Die Landespolizei hat angekündigt, vor allem an zugefrorenen Seen und Rodelbergen zu überprüfen, ob die Kontaktverbote eingehalten werden.

