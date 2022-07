Stand: 20.07.2022 08:38 Uhr Corona-Regeln: Wo Masken- und Testpflichten weiter gelten

Mit dem Infektionsschutzgesetz des Bundes sind viele Corona-Schutzmaßnahmen zum 3. April ausgelaufen. In diesem Zuge fielen fast alle bisherigen Corona-Einschränkungen. Die Landesregierung hat die aktuell geltenden Corona-Regeln um vier Wochen verlängert. Sie gelten bis einschließlich 19. August und treten ab 23. Juli in Kraft. Neu ist, dass es zukünftig reicht, wenn Besucherinnen und Besucher in Kliniken eine medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In diesem Artikel lesen Sie, wo weiterhin bestimmte Regeln zu beachten sind. Die aktuelle Verordnung gilt seit dem 29. Mai. Die neue Verordnung gilt ab 23. Juli.

Weitere Informationen Corona-Verordnung in SH wird fast unverändert verlängert Die Bekämpfungsverordnung bleibt weitgehend bis zum 28. Mai bestehen. Die Landesregierung hat nur einige Anpassungen vorgenommen. mehr

Hier gilt weiter eine Maskenpflicht

Im Krankenhaus müssen externe Personen, die keine Patientinnen oder Patienten sind, innerhalb aller geschlossenen Räume eine Maske tragen. Neu ist, sie ab 23. Juli nur noch eine medizinische und nicht mehr wie bislang eine FFP2-Maske tragen müssen.

In Einrichtungen der Pflege müssen Mitarbeitende in Gemeinschaftsräumen und Fluren eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Besucher müssen eine Maske tragen, nicht aber im geschlossenen Zimmer der Heimbewohner. Auch hier gilt ab 23. Juli, dass nur noch eine medizinische und nicht mehr wie bislang eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Bei Dienstleistungen ambulanter Pflegedienste haben alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, soweit dies mit der Art der Dienstleistung vereinbar ist.

In Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Betreuung und Unterbringung behinderter Menschen müssen die angestellten sowie externen Mitarbeitenden und auch Besucher in Gemeinschaftsräumen und Fluren eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

In Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Taxen, Schulbussen und vergleichbaren Transportangeboten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund und Nase mit einer medizinischen oder vergleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu bedecken.

Ausnahmen von der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt nicht:

für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,

für Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psychotherapeutischen Attestes glaubhaft machen können,

für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Gebärdensprachdolmetscher, Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer, die für Personen mit Hörbehinderung tätig sind und ein das ganze Gesicht abdeckendes Visier verwenden,

bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, sofern dies jeweils nur an festen Sitzplätzen oder an Stehplätzen mit Tischen erfolgt,

und im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und Anhörungen.

Hier gilt eine Testpflicht

täglich für Dienstleisterinnen und Dienstleister in ambulante Pflegediensten, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind

täglich für angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in voll- und teilstationären Einrichtungen der Pflege, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind

für externe Personen einer Pflegeeinrichtung, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind

für externe Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind - von der Pflicht ausgenommen sind seit dem 1. Mai 2022 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

drei Mal wöchentlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten und Kinderpflegestellen, sofern sie vollständig geimpft oder genesen sind; nicht geimpfte oder genesene Mitarbeitende müssen sich jeden Tag testen lassen

in Krankenhäusern gilt ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Testkonzept im Rahmen des Hygieneplans

Das negative Testergebnis darf bei einem Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden alt sein, bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden.

Für Besucher muss es vor Ort keine Testmöglichkeiten mehr geben.

Die Empfehlungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr sollten beachtet werden und es gelten die individuelle Konzepte der jeweiligen Einrichtung.

Empfehlungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr

Die Landesregierung hat allgemeine Empfehlungen ausgesprochen, die in Eigenverantwortung umgesetzt werden sollten. Darunter fallen:

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen, in denen Gedränge oder ein erhöhtes Personenaufkommen herrscht

das Einhalten der allgemeinen Regeln zur Hust- und Niesetikette

die Bereitstellung von Desinfektions- oder Waschmöglichkeiten in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr

die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besuchern oder Teilnehmern berührt werden, sowie die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen

Regelmäßiges Lüften in Innenräumen

deutlich sichtbare Aushänge, die auf bestimmte Hygienestandards, Zugangsvoraussetzungen oder Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen

die Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts in Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie bei Veranstaltungen. Die Registrierung ist freiwillig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus