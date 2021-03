Corona: In Bovenau wird an einem neuen Impfstoff gearbeitet Stand: 10.03.2021 08:00 Uhr Mitten auf dem Land in Schleswig-Holstein stellt ein norddeutsches Unternehmen für einen US-Pharmariesen einen neuartigen Corona-Impfstoff her. Beide Firmen hoffen auf eine Zulassung Ende des Jahres.

von Christian Wolf

Auf der Fahrt zum Unternehmen Richter-Helm Biologics in Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kommen Gäste an Feldern, Kühen und kleinen Wäldern vorbei. Vermutlich kommen die wenigsten Besucher während der Anfahrt auf die Idee, dass hier in einem unscheinbaren Gebäudekomplex modernste Technik zum Einsatz kommt - und an einem neuartigen Corona-Impfstoff gearbeitet wird. Dieser soll den menschlichen Körper immun gegen das Coronavirus machen. Anders als andere Anbieter, die zum Beispiel einen mRNA-Impfstoff verabreichen, arbeitet Richter-Helm Biologics mit pDNA, Plasmid-DNA. Dieser enthält die Information, wie der menschliche Körper sein eigenes mRNA herstellen kann.

Infektiologe Rupp: DNA-Impfstoffe sind stabiler und robuster

Der neue Wirkstoff aus Bovenau ist für Professor Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH-Standort in Lübeck, spannend und vielversprechend. Der Mediziner macht aber auch deutlich: "Es wird immer, wie bei jeder Technik, Vor- und Nachteile geben. Das hat mit der Effektivität der Impfung zu tun, aber auch mit Nebenwirkungen." Gleichzeitig macht er auch deutlich, dass es darum gehe, einen praktischen und stabilen Impfstoff zu haben: "Da verspricht man sich viel von den DNA-Impfstoffen, da sie stabiler und robuster sind. Und wir wollen ja möglichst schnell dazu kommen, dass die Impfstoffe von Hausärzten wie jeder andere Impfstoff auch geimpft werden." Der mRNA-Impfstoff muss sehr kalt gelagert werden und soll nur 60 Tage haltbar sein. All das ist beim DNA-Impfstoff aus Bovenau nicht der Fall. Die Handhabung ist also entsprechend einfacher.

Möglicherweise eine neue Art der Impfung

Völlig neu ist auch die Art und Weise, wie geimpft wird. Der US-Pharmakonzern Inovio hat für sein Mittel eine Art Pistole entwickelt, mit der das Plasmid mithilfe von Elektrizität in eine Hautzelle übertragen wird. Durch das elektrische Feld kommen kleine Poren in die Hautzelle, wodurch das Plasmid eindringen kann. "Das ist das spannendste an diesem Impfstoff", erklärt Professor Jan Rupp. "Die DNA wird dann abgelesen und führt dazu, dass der Körper Antigene herstellen kann, was uns am Ende vor dem Virus schützt." Menschen sollen die Übertragung nicht spüren, lediglich ein Kribbeln sei zu fühlen, erklärt Kay Pohlmeyer, Geschäftsführer des Bio-Tech Unternehmens aus Bovenau: "Hinzu kommt, dass es keine Stich oder Schnittwunden mehr bei der Impfung gibt."

Unterschied mRNA und pDNA

Für die Verbreitung im menschlichen Körper nutzt das Corona-Virus mRNA. Bei den bisher zugelassenen Impfstoffen wird künstliche mRNA injiziert. Diese wird von den Zellen aufgenommen, wodurch Antigene produziert werden. Sie verhindern bei einer Infektion mit dem Virus, dass es den Menschen krank macht. Beim DNA-Impfstoff erhält der Körper dagegen die Information, wie er sein eigenes mRNA produziert. Dieses immunisiert dann auf die gleiche Art und Weise, wie die bisher zugelassenen Produkte. Im Grunde genommen funktionieren mRNA und pDNA gleich, haben nur einen anderen Weg für die jeweilige Herstellung der Antigene.

Noch keine Zulassung für DNA-Impfstoffe

Allerdings gibt es noch einige Hürden zu nehmen. Denn bisher ist auf dem Weg der Zulassung nur die Phase II abgeschlossen. In dieser Phase wird die Dosierung des Impfstoffs abgestimmt und die Verträglichkeit und Immunreaktion getestet. "Phase III soll im zweiten Quartal beginnen. Wir rechnen mit einer Zulassung für Ende des Jahres", so der Geschäftsführer von Richter-Helm-Biologics weiter. Es wäre ein Durchbruch. Denn pDNA-Impfungen sind weltweit noch nicht zugelassen.

Bisher dürfen auf diese Art und Weise nur Tiere geimpft werden. Die Grundlagen-Forschung kommt dabei aus den USA vom Pharma-Unternehmen. In Bovenau wird der Wirkstoff kultiviert und vermehrt. Das geschieht in einem Fermenter, der sich in einem Reinraum befindet. In dem Reinraum müssen selbst kleinste Verschmutzungen verhindert werden. "Unter bestimmten Bedingungen wird hier das Plasmid vermehrt und später dann geerntet. Danach wird es dann unter strengsten Hyginevorschirften gereinigt", sagt Kay Pohlmeyer

Viel Aufwand für den Impfstoff

In Bovenau betreiben sie viel Aufwand für die Herstellung des Impfstoffs. Beispielsweise wird im Keller der Anlage Wasser für Injektionszwecke (WFI) hergestellt. 4.000 Liter befinden sich ständig in einer Ringleitung bei 83 Grad, damit sich keine Keime oder ähnliches bilden können. Auch wird unglaublich viel Material bei der Herstellung von Impfstoffen benötigt. Aus einer Tonne der verschiedensten Stoffe wie Glyzerin, Kalium, Ammonium-Sulfat und -Acetat entstehen am Ende 150 Gramm Wirkstoff. Hinzu kommen noch etwa 10.000 Liter WFI. Der fertige Impfstoff wird dann in 20 Liter Bags abgefüllt und zum Pharma-Unternehmen geschickt. Das sorgt dann dafür, dass es beispielsweise in Spritzen kommt.

Wachstum in Bovenau

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie ist die weltweite Nachfrage nach Bio-Tech mittlerweile unstillbar. Eine der vorderen Plätze nimmt nach eigenen Angaben der Hersteller aus Bovenau ein. "Wir werden hier am Standort unsere Kapazitäten verdreifachen. Kommenden Monat wird es den Spatenstich dafür geben", erklärt Geschäftsführer Dirk Pohlmeyer. In drei Jahren soll die Produktion in den neuen Gebäuden anlaufen. Eine zweistellige Millionensumme investiert Richter-Helm-Biologics dafür und will die Zahl der Mitarbeiter in Bovenau von derzeit 100 fast verdoppeln. Vielleicht wird dann hier auch der neue Wirkstoff im Kampf gegen die Corona-Pandemie hergestellt.

