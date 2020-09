Corona: Günther verkündet hohes Bußgeld bei Falschangaben Stand: 29.09.2020 18:21 Uhr In Schleswig-Holstein droht künftig ein hohes Bußgeld bei Falschangaben in Gaststätten. Die Besucherzahl auf privaten Feiern orientiert sich am Infektionsgeschehen in der Region.

In Schleswig-Holstein droht Menschen, die in einem Restaurant oder anderen Gastwirtschaften falsche Angaben zu ihrer Person machen, künftig ein Bußgeld zwischen 50 und 1.000 Euro. Das gab Regierungschef Daniel Günther (CDU) am Abend nach einem Schaltgespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder bekannt. In Einzelfällen soll außerdem der Alkoholausschank beschränkt werden können. Öffnungsschritte soll es angesichts steigender Corona-Zahlen "auf Sicht" nicht geben.

Wird der Schwellenwert erreicht, reduziert sich die Besucherzahl

Ein großes Thema in der Schalte waren private Feiern - in den vergangenen Wochen immer wieder Herde für Corona-Infektionen. In Schleswig-Holstein bleibt es bei maximal 50 Besuchern. Wenn in einer Region mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen festgestellt werden, sollen dort an Veranstaltungen in angemieteten oder öffentlichen Räumen nicht mehr als 25 Teilnehmer teilnehmen. Im Privaten gebe es dann die "dringende Empfehlung", so Günther, nicht mehr als zehn Personen einzuladen.

Mehr Luft: Förderprogramm über 500 Millionen Euro des Bundes

Außerdem soll künftig noch mehr gelüftet werden in privaten und öffentlichen Räumen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Das wird finanziell gefördert - mit einem Förderprogramm des Bundes zur Umrüstung "raumlufttechnischer Anlagen" in einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro.

Schleswig-Holstein hatte schon reagiert - auch mit Warnsystem

In Schleswig-Holstein hatten mehrere Kreise und Kommunen bereits auf steigende Fallzahlen reagiert. Außerdem gibt es im nördlichsten Bundesland seit Monaten ein Frühwarnsystem, das zu Maßnahmen führt, wenn die Infektionszahlen an einem Ort steigen.

Weitere Informationen Steigende Corona-Zahlen: Kommunen in SH reagieren Mehrere Kreise und Kommunen in SH haben auf steigende Corona-Fallzahlen reagiert. In Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde und Wesselburen gelten neue Einschränkungen. Flensburg zeigt sich alarmiert. mehr Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2020 | 18:00 Uhr