Große Koalition will Marschbahn-Ausbau

Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich in Berlin dafür ausgesprochen, die Bahnstrecke Klanxbüll - Westerland (Sylt) wieder in die Liste der Projekte aufzunehmen, die beschleunigt ausgebaut werden sollen. Das entsprechende Gesetz soll am Freitag in den Bundestag eingebracht werden. "Ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Das ist ein gutes Signal für unsere Region und die gesamte Westküste", sagt Astrid Damerow, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Nordfriesland, am Dienstag.

Zustimmung vom Bundestag fehlt noch

Zuvor hatte es Wirbel um den Ausbau gegeben, weil im vergangenen Jahr auf Initiative des SPD-geführten Bundesumweltministeriums das Projekt aus dem Gesetzentwurf herausgefallen war. Daraufhin machte sich der Bundesrat für das Verkehrsprojekt stark. Die Länderkammer korrigierte damit eine Entscheidung des Bundestags von Anfang November. Das Gesetz muss noch vom Verkehrsausschuss und vom Bundestag beschlossen werden. "Ich bin sicher, dass es nach der heutigen Einigung Zustimmung finden wird", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul.

Viele Probleme auf der Strecke

Auf der sogenannten Marschbahn zwischen Hamburg und Westerland gibt es Nadelöhre in Nordfriesland: Zwischen Niebüll und Klanxbüll besteht die Bahnstrecke nur aus einem Gleis - genauso zwischen Morsum und Tinnum auf Sylt. Das soll sich durch den Ausbau ändern. Auf der Strecke verursachen außerdem defekte Waggons, Bauarbeiten und fehlendes Personal seit Langem immer wieder Verspätungen und Zugausfälle.

