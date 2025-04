Stand: 10.04.2025 06:00 Uhr Betrügerische Anrufe: Mehrere zehntausend Euro erbeutet

Die Polizei in Lübeck und im Lauenburgischen warnt erneut vor betrügerischen Anrufen. So haben Kriminelle nach Angaben der Ermittler am Dienstag eine 94 Jahre alte Ratzeburgerin betrogen. Die Täter hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und der Frau versprochen, ihr Erspartes vor Einbrechern zu schützen. Die Frau übergab den Betrügern daraufhin mehrere zehntausend Euro.

In einem anderen Fall händigte eine 85-jährige Lübeckerin zwei Frauen Schmuck und Bargeld im Wert von 5.000 Euro aus. Die Unbekannten hatten der Seniorin laut Polizei am Telefon vorgegaukelt, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen Zahlung einer Kaution vor einer Haftstrafe bewahrt werden könne. Von den Kriminellen fehlt jede Spur.

