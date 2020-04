Stand: 29.04.2020 08:53 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Beginn der Erdbeerernte - mit vielen Laien-Helfern

Knallrot, supersaftig und aromatisch: Die ersten Erdbeeren aus Schleswig-Holstein schmecken schon - auch wenn man für ein Kilo wegen des noch geringen Angebots rund zehn Euro bezahlen muss. In Fuhlendorf (Kreis Segeberg) werden auf dem Hof von Constantin Kaack seit einer Woche Erdbeeren geerntet - von deutschen und polnischen Arbeitern. Kaack erwartet noch einige Erntehelfer aus Rumänien. Infolge der Corona-Krise müssen viele Bauern in diesem Jahr mit weniger Erntehelfern aus Osteuropa planen.

Erntekosten höher als sonst

Deshalb pflücken in diesem Jahr auch Laien Erdbeeren: In gebückter Haltung arbeitet sich ein junger Mann durch einen 100 Meter langen Folientunnel in Fuhlendorf. Er streicht die Blätter der Erdbeerpflanzen zur Seite und pflückt reife Früchte. Es ist das erste Mal, dass Linus Salomon aus Henstedt-Ulzburg als Erdbeerpflücker arbeitet. "Es fühlt sich sehr gut an. Gerade auch aus dem Grund, dass zurzeit sehr viele Erntehelfer fehlen. Somit kann man sein Umland und die Gemeinschaft unterstützen. Das ist sehr viel besser als zu Hause rumzusitzen", sagt er.

Erdbeerbauer Kaack hofft, dass seine freiwilligen Helfer die körperlich anstrengende Arbeit die nächsten Wochen durchhalten werden. Die Kosten bei der Ernte werden in diesem Jahr steigen. Welchen Einfluss das auf den Preis hat, kann Kaack aber noch nicht genau sagen.

Saisonstart: Frische Erdbeeren aus der Region NDR Info - 28.04.2020 14:00 Uhr Die Erdbeersaison beginnt, Verbraucher können sich auf frische Früchte aus der Region freuen. Für die Erntehelfer müssen die Hofbesitzer auf besondere Hygienemaßnahmen achten.







bei Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.04.2020 | 19:30 Uhr