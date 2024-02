Bauernprotest: Druckerei in Ahrensburg blockiert Stand: 10.02.2024 12:07 Uhr Demonstrierende haben in der Nacht zum Sonnabend über mehrere Stunden die Einfahrt zum Gelände einer Druckerei in Ahrensburg blockiert. Grund dafür war laut Polizei ihre Unzufriedenheit über die Berichterstattung in den Medien.

Etwa 120 Bauern und Handwerker haben sich am Freitagabend vor den Toren der Druckerei des Axel-Springer-Verlags in Ahrensburg (Kreis Stormarn) versammelt. Laut Polizei blockierten sie rund sechs Stunden lang mit mehreren Traktoren, Sattelzügen und Autos die Einfahrt zum Gelände. Zuerst hat das Hamburger Abendblatt darüber berichtet.

Landwirte fühlen sich in den Medien falsch dargestellt

Die Protestaktion richtete sich nach Polizeiinformationen gegen die Agrarpolitik der Ampelregierung - aber auch gegen die Berichterstattung zu den Protesten in den Medien. Die Landwirte und ihre Mitstreiter fühlen sich demnach in der Presse falsch dargestellt. Angemeldet war die Aktion laut Polizei nicht. Sie löste sie erst um kurz nach vier Uhr am Morgen auf.

Mehrere ähnliche Proteste in den vergangenen Tagen

Die Druckerei produziert unter anderem Zeitungen wie die "Bild", die "Welt" und auch das "Hamburger Abendblatt". Der Verlag selbst geht davon aus, dass einige Zeitungen dieses Wochenende nicht ausgeliefert werden können. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden durch die Blockade ist, blieb zunächst unklar.

Vor wenigen Tagen gab es auch einen Protest der Landwirte vor einer Druckerei in Bremerhaven. Vor einer Woche war außerdem auch der Zeitungsvertrieb, von dem aus die "Hamburger Morgenpost" geliefert wird, blockiert worden.

