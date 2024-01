Bauern-Proteste in SH im Liveticker: Autobahn-Auffahrten blockiert Stand: 08.01.2024 09:44 Uhr Der Bauernverband und die Bewegung "Land schafft Verbindung" haben Landwirte in Schleswig-Holstein für heute zu Protesten gegen geplante Kürzungen aufgerufen. Andere Branchen wollen sich beteiligen. Trecker und Lkw sollen den Verkehr in großen Teilen des Landes lahmlegen.

Neustadt: Etwa 100 Traktoren auf A1 gestoppt

Nach Angaben der Polizei schafften es bei Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) einige demonstrierende Landwirte auf die Autobahn 1. Rund 100 Traktoren seien an einer Raststätte gestoppt und kontrolliert worden. Dabei habe es erste Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben, da die Fahrzeuge nicht für die Autobahn zugelassen seien, sagte ein Polizeisprecher.

Landwirte demonstrieren vor dem Landeshaus in Kiel

Einige Landwirte haben sich mit Traktoren und Plakaten vor dem Landeshaus in Kiel versammelt, unter anderem Torben Liesenberg und Theresa Schmidt, Landwirte von der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein). Sie sind um 3 Uhr heute Nacht losgefahren und seit 6 Uhr am Landeshaus.

VIDEO: Stimmen von Demonstrierenden vor dem Landeshaus (1 Min)

Müllabfuhr in Steinburg und Dithmarschen eingeschränkt

Die Proteste haben auch Auswirkungen auf die Müllabfuhr. In den Kreisen Steinburg und Dithmarschen werden heute voraussichtlich nicht alle Haushalte erreicht. Neben den Blockaden ist laut den Abfuhrunternehmen auch Glätte eine Ursache. Der Abfall soll dann mit der nächsten geplanten Abfuhr abgeholt werden.

Protest-Aktionen im ganzen Land

Seit dem frühen Montagmorgen demonstrieren Landwirte in ganz Schleswig-Holstein. Ein paar Impressionen vom Start, unter anderem aus Rendsburg, Büdelsdorf und Kiel.

VIDEO: Bauern-Proteste in SH gestartet (1 Min)

Was die Landwirte von der Politik fordern

Ursprünglich ging es den Landwirten vor allem um einen Protest gegen die weitere steuerliche Belastung der Landwirtschaft. Mittlerweile hat die Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrar-Bereich allerdings teilweise wieder zurückgenommen. Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer soll bestehen bleiben und der Abbau der Agrardiesel-Subventionen soll nicht in einem Schritt erfolgen. Diese Zugeständnisse reichen aus Sicht des Bauernverbands Schleswig-Holstein aber nicht. Die Forderung: eine vollständige Rücknahme der Kürzungen.

Rettungswege sollen freigehalten werden

Im Zuge der Bauern-Proteste kann es zwar im ganzen Land zu Verkehrseinschränkungen kommen - Rettungsgassen und Fluchtwege sollen in Notfällen aber gebildet werden. Dazu hätten sich die Organisatoren verpflichtet. Für die Menschen, die in Krankenhäusern oder im Pflegedienst arbeiten sowie für Polizei und Feuerwehr soll es laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Ausnahmen geben. Die Organisation "Land schafft Verbindung" hat laut DRK zugesagt, dass die Beschäftigten bei Blockaden durchgelassen werden.

Mehrere Autobahn-Auffahrten in Schleswig-Holstein blockiert

Auf der Bundesstraße von Meldorf (Kreis Dithmarschen) zur A23 gibt es Blockaden in beiden Richtungen. In Trappenkamp gibt es Verkehrsbehinderungen an der Auffahrt der A21, die A7 bei Kaltenkirchen ist frei, bei Bad Bramstedt (alle Kreis Segeberg) in beide Richtungen und bei Neumünster-Nord sind die Auffahrten dagegen blockiert.

Blockaden im Kreis Schleswig-Flensburg

Einige Treckerfahrer haben mit den Blockaden begonnen, so zum Beispiel bei den A7-Auffahrten Tarp, Schuby und Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Flensburg und Flensburg-Harrislee sind noch frei, doch das Eidersperrwerk ist blockiert, wie die Polizei Flensburg meldet. Und auch die wichtige Flensburger Kreuzung Osttangente/Eckernförder Landstraße ist dicht.

Stau bei den Elbbrücken und Verkehrsbehinderungen in SH

Die Polizei Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) meldet, dass es an den Elbbrücken in Lauenburg bei der B5 schon zu Stau gekommen ist. Dort sammelten sich am Morgen die ersten Trecker für ihre Fahrt. Konvois gab es zudem auf der B207, der B404 und der B208. Auch auf der L309 zwischen Sereetz und Pönitz (Kreis Ostholstein) gab es bereits eine lange Kolonnenfahrt - in beide Richtungen gleichzeitig. Autofahrerinnen und -fahrer sollten hier viel Zeit einplanen. Auf der A1 bei Bargteheide und der A24 bei Schwarzenbek-Talkau gibt es laut Polizei zudem langsam fahrende Lkw-Konvois.

Wartezeiten vor dem Rendsburger Kanaltunnel

Am Kanaltunnel in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind heute früh viele Lkw und Trecker unterwegs. Wer durch den Tunnel muss, sollte mehr Zeit einplanen.

VIDEO: Traktoren am Rendsburger Kanaltunnel (1 Min)

Bad Segeberg: Kurze Blockade durch Lkw-Fahrer

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ging am Bahnhof am Morgen nichts mehr - dort hatten sich Lkw-Fahrer den Protesten angeschlossen. Die Kreuzung ist nach Angaben unserer Reporter wieder frei. Die Lkw sind weiter unterwegs auf der B206 in Richtung Lübeck und fahren zwischen der L83 und der A20 hin und her. Die nächste Versammlung von Landwirten in Bad Segeberg wird um 9 Uhr außerhalb der Innenstadt erwartet.

Verkehrs-Kollaps in ganz Norddeutschland erwartet

Die Bauern-Proteste sollen heute nicht nur Schleswig-Holstein, sondern ganz Deutschland betreffen. Es ist mit großen Einschränkungen zu rechnen. Einen Blick nach Hamburg, Niedersachsen und Bremen gibt es auf NDR.de.

Hunderte Trecker auf den Straßen in SH

Auf der B404 rollen nach Einschätzung einer NDR Schleswig-Holstein Reporterin seit 5 Uhr mehrere hundert Trecker. Eine weitere Kolonne von Treckern und Handwerkern fährt zwischen Ahrensbök und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) auf der B432. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist die Hochbrücke dicht. Auf der B4 bewegt sich ein langer Konvoi in Richtung Hamburg. Auch erste nicht angemeldete Demonstrationen bilden sich bereits, zum Beispiel in Oldenburg in Ostholstein. Die Polizei ist vor Ort, bisher ist alles friedlich.

Elbfähre, NOK und Co.: Erste Auswirkungen auf den Fährverkehr

An der FRS Elbfähre Glückstadt-Wischhafen im Kreis Steinburg ist bisher noch alles ruhig, die Fähre fährt normal. Ein Sprecher geht auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein aber davon aus, dass sich das schnell ändern könnte. Die NOK-Fähren können wegen der Verkehrslage aktuell nur Personen und Rettungsfahrzeuge mitnehmen.

Ein Schwerpunkt der Bauern-Proteste sind die Autobahnen

Am frühen Morgen waren die Autobahnen selbst und die Zufahrten nach Angaben der Polizeileitstellen noch frei. Ein Sprecher erzählte, dass auf der B5 gegen 5 Uhr ein Konvoi von rund 80 Traktoren unterwegs war - mit dem Ziel Itzehoe (Kreis Steinburg). Dort findet heute auf den Malzmüllerwiesen eine größere Kundgebung statt. Auch auf der B76 im Kreis Plön sind bereits Traktoren unterwegs. Ebenso auf der B201 und der B77. Einschränkungen für die Bauern gibts im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Die Ordnungsbehörden hatten gestern unter anderem die Blockade des Kanaltunnels und der A7-Anschlussstellen Bordesholm und Neumünster-Mitte verboten.

Ausnahmeregelung für Schülerinnen und Schüler

Wegen der möglichen Verkehrsprobleme hat das Bildungsministerium mitgeteilt, dass Schulen im Land auf verspätete Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen sollen. Eltern können ihr Kind wegen der Proteste und der damit verbundenen Probleme für den Schulweg zu Hause behalten oder ihre Kinder früher abholen.

Von Flensburg bis Stormarn: Hier wird es eng

Teilweise schon am frühen Morgen sollen in vielen Orten Schleswig-Holsteins Trecker-Konvois starten. Auch einige Speditionen haben angekündigt, ihre Lkws zum Stehen kommen zu lassen. Einen Überblick, wo mit verstopften Straßen zu rechnen ist, finden Sie auf NDR.de/sh.

Fragen und Antworten zu Aktionen der Landwirte

Wann soll wo in Schleswig-Holstein demonstriert werden? Welche Zufahrten wollen die Landwirte blockieren? Was dürfen die Bauern? Diese und weitere Fragen und Antworten haben wir auf NDR.de/sh für Sie zusammengefasst.

Anspannung nach Blockade von Habeck auf Fähre

Am Donnerstag haben Hunderte aufgebrachte Menschen den Fähranleger im nordfriesischen Schlüttsiel blockiert. Dort wollte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Fähre verlassen. Es kam zu einem Handgemenge der Demonstranten mit der Polizei. Politik und Verbände zeigten sich empört und forderten die Landwirte auf, die für heute angekündigten Proteste friedlich zu halten.

Blog-Start: Was wird der Protest-Tag bringen?

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR Schleswig-Holstein. Wir verfolgen die angekündigten Bauern-Proteste heute mit zahlreichen Reporterinnen und Reportern im ganzen Land - und halten Sie in diesem Blog auf dem Laufenden.

