Am 10. Januar soll es eine Staffelfahrt nach Lübeck auf den Lindenplatz geben. Dafür sollen drei Konvois jeweils aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein starten. Außerdem sollen in Nordfriesland Traktoren von Husum und Klintum nach Flensburg fahren.

Am 12. Januar soll es aus den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und aus Lübeck eine Demonstration nach Kiel geben. Auf dem Exerzierplatz planen die Organisatoren eine Kundgebung.

Die Logistikbranche hat ihre Solidarität zu den Bauernprotesten erklärt und wird sich an den Demos beteiligen. Der Branchenverband hat außerdem eigene Forderungen aufgestellt. Sie protestieren gegen die Erhöhung der Maut und die höhere CO2-Abgabe bei Kraftstoffen. Die Logistikfirmen wollen sich mit ihren Lkw in die entsprechenden Konvois einreihen. Pferdezüchtern und Reiterhöfen wurde zur Beteiligung aufgerufen. Ebenso der Gaststättenverband DEHOGA. Auch die Fischerei hat sich solidarisch erklärt und wird am 15. Januar an der Demonstration in Berlin teilnhemen. Für die Demos am 8. Januar sind zum Teil mehr als 300 teilnehmende Fahrzeuge angemeldet.

Die Demonstrationen wurden zu Beginn als Generalstreik angekündigt. Dieser ist im Gegensatz zu beispielsweise Frankreich in Deutschland nicht erlaubt. Der Arbeitskampf bzw. Streik muss in Deutschland tarifvertraglich berechtigt sein. Das heißt, für einen Generalstreik müssten sich alle Gewerkschaften für einen gemeinsamen Tarifstreit zusammenschließen. Diese Praxis gibt es in Deutschland nicht und ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb wird ein Generalstreik als politischer Streik gesehen und ist nicht erlaubt.

Den meisten landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist es nicht gestattet auf Autobahnen und bestimmten Bundesstraßen zu fahren, auf denen mindestens 60 km/h gefahren werden müssen. Sonst gelten die Trecker und Zugmaschinen als Straßenblockaden und es werden mindestens 20 Euro Verwarnungsgeld fällig. Die Landwirte wollen den Verkehr nicht komplett zum Erliegen bringen, sondern nur extrem verlangsamen. Mit der Vorankündigung der Routen wird Autofahrerinnen und Autofahrern außerdem die Möglichkeit gegeben eine alternative Strecke zu nutzen. Der Verein "Land schafft Verbindung" wollte außerdem die Auffahrten der A7 blockieren. Laut der Bewegung ist die Mahnwache inzwischen an jeder zweiten Auffahrt an der A7 von Flensburg bis Bad Bramstedt untersagt.

Die Bauernverbände haben sich gegenüber den Rettungskräften außerdem verpflichtet in Notfällen eine Rettungsgasse und Fluchtwege einzuhalten, beziehungsweise Einsatzfahrzeugen Vorrang zu gewähren. Die Polizei plant ihre Einsatzkräfte an den Brennpunkten einzusetzen, um die Protestaktionen zu begleiten und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit zu treffen. Außerdem sollen zusätzlich alle Querstraßen entlang der Demonstrationsrouten abgesichert werden. Die Routen wurden in den Kreisen den entsprechenden Behörden vorgelegt. Eine Genehmigung der Demonstrationen muss nicht erfolgen.

Die Landes- und Kreisbauernverbände demonstrieren gegen eine weitere steuerliche Belastung der Landwirtschaft. Es geht um den Erhalt des sogenannten "Agrardiesels", das heißt um eine Teil-Rückerstattung der Mineralölsteuer. Außerdem soll die Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge erhalten bleiben.

Ursprünglich ging es den Landwirtinnen und Landwirten vor allem um einen Protest gegen die weitere steuerliche Belastung der Landwirtschaft. Mittlerweile hat die Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrar-Bereich allerdings teilweise wieder zurück genommen. Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer soll bestehen bleiben und der Abbau der Agrardiesel-Subventionen soll nicht in einem Schritt erfolgen. Diese Zugeständnisse reichen aus Sicht des Bauernverbands Schleswig-Holstein aber nicht. Sie wollen eine vollständige Rücknahme der Kürzungen.

Neben den konkreten Forderungen der landwirtschaftlichen Betriebe tauchen in den Sozialen Medien auch immer wieder weitergehende Forderungen wie zum Beispiel nach einem Rücktritt der gesamten Bundesregierung auf. Verbandspräsident Lucht distanziert sich von extremen Randgruppen und vom Rechtsbruch: "Wir bringen unsere Anliegen klar und hart in der Sache vor, als Unternehmerverband aber immer parteipolitisch unabhängig und rechtskonform".

Bei der Teilerstattung des Agrardiesels geht es um rund 25 Euro pro Hektar im Jahr. Das errechnet sich aus 20 Cent Erstattung auf rund 120 Liter Verbauch eines Traktors. Nach Einschätzung von Agrarpolitik-Experten macht das rund 1 Prozent das Jahresumsatzes eines landwirtschaflichen Betriebs aus. Inzwischen hat die Bundesregierung die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung wieder zurück genommen.