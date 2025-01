Stand: 31.01.2025 14:00 Uhr B431 in Elmshorn: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Fahrrad in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist die Radfahrerin am Freitagvormittag schwer verletzt worden. Die genauen Umstände sind laut Polizei noch unklar. Das Auto hatte die Radfahrerin an der Kreuzung der Straßen Köhnholz (B431) und Wilhelmstraße erfasst. Dort ist die Ampel nur phasenweise eingeschaltet. Für die Versorgung der Unfallbeteiligten war neben zwei Rettungswagen auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die B431 war an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.

