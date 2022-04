Auszubildende von Mast erschlagen: Der erste Prozesstag Stand: 25.04.2022 14:02 Uhr Ein Lkw-Fahrer und sein Beifahrer müssen sich seit heute vor Gericht verantworten. Ihr Lkw hatte vor zwei Jahren in Kiel einen Fahnenmast gerammt, der umfiel und eine junge Frau erschlug.

Vor dem Kieler Amtsgericht hat heute der Prozess gegen einen 62 Jahre alten Lkw-Fahrer und dessen 75-jährigen Beifahrer wegen fahrlässiger Tötung begonnen. Der Lastwagen war im August 2020 auf dem Rathausplatz in Kiel gegen einen Fahnenmast gefahren. Dieser stürzte um und erschlug eine Frau.

Gleich zu Beginn des Prozesses ließen die beiden Angeklagten über ihre Anwälte mitteilen, wie sie sehr sie den Unfall bedauern würden. Außerdem würden sie gerne mit der Mutter der toten Auszubildenden sprechen, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt. Ihrem Anwalt zufolge empfindet die Mutter das Gesprächsangebot als zu spät. Zur Sache selbst machten die Angeklagten zunächst keine Angaben.

Erster Ausbildungstag für Opfer

An dem Morgen des 3. Augusts 2020 hatten sich rund 50 Auszubildende zu einem Foto auf dem Rathausplatz versammelt. Es war auch für die 23-Jährige ihr erster Ausbildungstag als städtische Angestellte. Während sich alle für das Foto aufstellten, rammte der Lkw den 14 Meter hohen Fahnenmast. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die beiden Männer mit dem widerrechtlichen Befahren des Platzes und dem Zurücksetzen des Lkw mit Kran ohne erforderliche Einweisung das Unglück mitverursacht haben. Laut Anklage haben sie den Platz ohne Genehmigung befahren, um Baumaterial für die Renovierung der Rathaus-Fassade transportieren zu können. Das Verbot den Platz zu befahren sei beiden Männern durch ein Verkehrsschild ersichtlich gewesen, sagte die Staatsanwältin. Nach Darstellung des Verteidigers des Lkw-Fahrers handelte es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände: "Nach aktuellem Stand ist ein Zuordnen des Verschuldens nicht möglich."

Sachverständiger beauftragt

Den beiden Männern aus Bayern wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Laut Myriam Wolf, Sprecherin des Kieler Amtsgerichts, drohen ihnen eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft: "Für die Strafzumessung könnte wesentlich in Betracht fallen, dass möglicherweise der Fahnenmast vom Material her unzureichend stabil war. Deswegen hat das Gericht in diesem Punkt einen Sachverständigen beauftragt."

Mehr als 20 Zeugen werden vernommen

Am Montag vernahm das Gericht mehrere Polizisten als Zeugen. Einer von ihnen hatte im August 2020 den Fahrer befragt. Dabei habe der 62-Jährige ausgesagt, er habe den Fahnenmast nicht im Rückspiegel gesehen: "Das Ganze soll in Schrittgeschwindigkeit passiert sein." Am Nachmittag sollten weitere Zeugen befragt werden. Auch der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war Augenzeuge des Unglücks.

Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Es sind mehr als 20 Zeugen geladen, außerdem sollen drei Sachverständige aussagen. Ein Urteil könnte am 11. Mai gesprochen werden.

