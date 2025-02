Mehr Angler-Nachwuchs in MV: Training für den Ernstfall Stand: 11.02.2025 16:24 Uhr Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern wächst weiter. Besonders junge Anglerinnen und Angler sind dazugekommen. Ein Erfolg für den LAV, mit dem aber auch neue Aufgaben entstehen.

Rund 450 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind 2024 in den Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern (LAV) eingetreten, heißt es vom Verband. Für Präsident Bernd Dickau ist die Entwicklung ein Zeichen dafür, dass die Jugendarbeit des LAV - insbesondere mit den Projekten ANGELNmachtSCHULE und dem LAV-Infomobil - Früchte trägt. Kindern die Natur nahezubringen, sei nicht nur ein Gewinn für den LAV, sondern für die gesamte Gesellschaft.

Sicherheitstrainings während der Ferien

Damit die jungen Anglerinnen und Angler sich auch sicher im natürlichen Terrain bewegen können, bedarf es guter Vorbereitung. Der LAV und die Wasserschutzpolizei nutzen dafür unter anderem die laufenden Ferien und trainieren mit dem Nachwuchs in der Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen). Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen auf Notfälle vorzubereiten.

Mit Klamotten im Wasser: Für manche das erste Mal

Neben einem übersichtlichen Theorie-Teil umfasst dieses Sicherheitstraining für die 14 jungen Teilnehmenden vor allem praktisches Lernen. Zum Beispiel, überhaupt einmal mit Klamotten im Wasser zu sein oder das Schwimmen und gegenseitige Ziehen in Rettungswesten. Im Wellenbecken der Therme bekommen die Kinder auch die Aufgabe, sich bei Wellengang in eine aufblasbare Rettungsinsel zu ziehen. An den einzelnen Stationen veranschaulichen Beamte der Wasserschutzpolizei den Kindern die verschiedenen Inhalte des Trainings und passen gleichzeitig auf.

Angelunfälle besonders gefährlich

Die Statistiken über Angelunfälle hier im Land sind eher dürftig, doch sicher ist, dass sie oft tödlich enden. Das Training soll die Kinder für die Gefahren sensibilisieren und zeigen, was im Ernstfall zu tun ist. "Dass jedes Kind heutzutage weiß, wie wichtig das eben ist, dass ich eine Rettungsweste anhabe. Wenn ich ins Wasser falle, verletze ich mich meistens irgendwo am Boot oder am Steg, kann ohnmächtig werden, ich ertrinke dann, die Rettungsweste sichert eben weitesgehend mein Überleben", erläutert Frank Dabelstein vom LAV. Geplant ist, das Sicherheitstraining auch wieder in den Ferien im Oktober anzubieten. Mit mehr als 47.000 Mitgliedern ist der Landesanglerverband der größte Naturschutzverband des Landes. Insgesamt traten im vergangenen Jahr rund 750 Anglerinnen und Angler neu ein.

