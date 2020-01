Stand: 25.01.2020 18:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Aktivisten verüben Brandanschlag auf Vonovia in Kiel

Aktivisten haben in der Nacht zu Sonnabend einen Brandanschlag auf ein Bürogebäude des Wohnungsunternehmens Vonovia in Kiel verübt. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Felsch haben die Täter eine Scheibe des Büros an der Ecke Holtenauer Straße/Prinz-Heinrich-Straße im Kieler Stadtteil Wik eingeschlagen und mit einem Brandbeschleuniger das Feuer gelegt. Es ging von selbst wieder aus, verletzt wurde niemand.

Brandanschlag auf Vonovia-Gebäude in Kiel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.01.2020 18:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt In Kiel haben Aktivisten in der Nacht zu Sonnabend einen Brandanschlag auf ein Bürogebäude von Vonovia im Stadtteil Wik verübt. Nach Angaben der Polizei gibt es ein Bekennerschreiben.







3,5 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aktionsgruppe FSK bekennt sich zur Tat

Hinter dem Anschlag steckt offenbar eine Gruppe mit dem Namen FSK - kurz für "Freiräume Schaffen Kiel". Die Aktionsgruppe bekennt sich in einem Schreiben zu der Tat, so Felsch. Laut Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Auch in anderen Städten in Deutschland hatte es zuletzt Brandanschläge auf Autos von Vonovia-Mitarbeitern oder Vandalismus an Gebäuden gegeben. Aktivisten kritisieren die Wohnungspolitik des Unternehmens und werfen ihm vor, Wohnraum zu verknappen und überhöhte Mieten einzufordern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2020 | 18:00 Uhr