Hilfe für Marieke: Mit Gebärden-Dolmetscherin zum Abitur

Auf einer Seite hört Marieke Aden seit ihrer Geburt nichts. Das vollständige Gehör auf dem anderen Ohr reichte ihr bisher, um sprechen zu lernen und sich zu verständigen. Sie konnte ein normales Leben führen - bis sich das Hören auf dem anderen Ohr auch immer mehr verschlechterte. Dabei steckt sie gerade mitten im Abitur. Marieke ist 18 Jahre alt und lebt in Bad Segeberg. Sie besucht die Oberstufe der Dahlmannschule. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich die Hörkurve auf dem ehemals guten Ohr bis auf 70 bis 80 Dezibel verschlechtert. Marieke kann so gut wie nichts mehr hören.

Abitur durch Hörbehinderung gefährdet

"Viele Geräusche gehen weg und man hört die Stimmen von seinen Liebsten nicht mehr", erzählt die junge Frau. Sie hätte lange damit zu kämpfen gehabt. "Ich saß im Unterricht, körperlich anwesend, aber gedanklich schon bei den Aufgaben, die ich Zuhause alle zu erledigen habe." Sie hat daheim vieles nacharbeiten müssen. Ein zusätzliches Hörgerät und eine spezielle Lautsprecheranlage brachten nichts.

Aufgrund ihrer zunehmenden Hörbehinderung zeichnete sich ab, dass die Schülerin ihr Abi an einer Regelschule in ihrer gewohnten Umgebung nicht schaffen würde. Das einzige Gymnasium für Gehörlose befindet sich in Essen, mehr als 400 Kilometer entfernt. Das kam für Marieke nicht infrage. Monatelang suchten Mitschüler, Eltern und Lehrer nach einer anderen Lösung.

Gebärdendolmetscher übersetzt Unterricht

Auch weil Marieke seit Jahren selbst die Gebärdensprache lernt, hatten Lehrer der Dahlmannschule und die Betreuerin vom Landeszentrum Hören aus Schleswig eine Idee. Sie beantragten zusammen mit Marieke einen Gebärdendolmetscher.

Bewilligt wurde zunächst eine Gebärdendolmetscherin, was allerdings nicht für alle Unterrichtsstunden reichte. Es kam eine zweite hinzu. Die beiden müssen sich wegen der vielen Übersetzungen und der der damit verbundenen Anstrengungen alle 15 Minuten abwechseln. Pro Schulstunde kostet das 150 Euro. Das sind 900 Euro pro Tag. Bezahlt wird das Honorar von der Eingliederungshilfe des Kreises Segeberg. "Für mich ist das eine Riesenerleichterung", sagt Marieke. Mit all dieser Unterstützung steht ihrem Abi und ihrer Zukunft hoffentlich nichts mehr im Weg.

