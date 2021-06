A1-Hitzeschäden bei Reinfeld und Scharbeutz repariert Stand: 20.06.2021 17:03 Uhr Die Hitzeschäden auf der A1 sind repariert.

Zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck ist die Fahrbahn bereits seit Sonntagmittag wieder frei. Dort hatten sich auf der Höhe Wesenberg durch die Hitze vier Betonplatten verschoben.

Bei Scharbeutz gilt weiter Tempolimit

Weitere Hitzeschäden gab es auf dem Abschnitt zwischen Scharbeutz und Pansdorf (Kreis Ostholstein). Dort platzte die Fahrbahn zuerst Richtung Süden, dann auch Richtung Norden auf. Der Schaden konnte nach Angaben einer Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes bislang nur notdürftig repariert werden. Richtung Süden gilt nun erstmal Tempo 60, Richtung Norden Tempo 80. Zu Beginn der Woche sollen beide Schäden richtig repariert werden.

Zeitweise 15 Kilometer Stau

Am Samstagvormittag kam es wegen der Reparaturarbeiten auf der Höhe Wesenberg zeitweise zu 15 Kilometern Stau ab Bargteheide Richtung Norden. Auch in der Gegenrichtung zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Scharbeutz kam es am Samstagvormittag zu mehreren Kilometern Stau, vermutlich wegen des Ferienbeginns in vielen Bundesländern.

AUDIO: Stau auf A1 wegen "Blow-Ups" (1 Min) Stau auf A1 wegen "Blow-Ups" (1 Min)

Der "Blow-up-Effekt"

Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt. Dabei ist die Höhe der Wölbungen kaum erkennbar, da sich die Platten gegeneinanderdrücken und wie Eisschollen kaputtgehen.

Die A1 ist in dem Bereich zwischen Hamburg und Lübeck-Zentrum mit etwa 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, erfahren Sie jederzeit in unserem Verkehrsservice für Schleswig-Holstein.

