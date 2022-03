Stand: 17.03.2022 08:49 Uhr Alternative zum Erdgas: Fachkongress in Papenburg diskutiert

In Papenburg (Emsland) geht es am Donnerstag und Freitag bei einem Fachkongress um nachhaltige Projekte. 40 Experten aus sechs Nationen kommen dazu zusammen. Sie sprechen unter anderem über klimafreundliche Landwirtschaft. Außerdem soll über Alternativen zum Erdgas aus Russland beraten werden. Auf der Agenda stehen zum Beispiel Biogasanlagen. Laut Veranstalterin Marie-Luise Rottmann-Meyer vom 3N Kompetenzzentrum in Werlte könnten diese Anlagen ausgebaut und verstärkt dafür genutzt werden, um Methan zu produzieren. Dieses sei chemisch identisch mit Erdgas und könne entsprechend genutzt werden, so Rottmann-Meyer.

