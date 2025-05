Stand: 13.05.2025 17:41 Uhr Brand eines Wohnhauses in Papenburg: 400.000 Euro Schaden

In Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Einfamilienhaus durch einen Brand zerstört worden. Nach Polizeiangaben stand am Dienstagmittag zunächst der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Kurz darauf habe sich das Feuer zu einem Vollbrand entwickelt. Zwei Mitarbeiter eines Dachdeckerunternehmens, die mit Schweißarbeiten am Dach beschäftigt waren, seien unverletzt geblieben. Einer der Männer - ein 30-jähriger Monteur - gab laut Polizei an, dass sich während der Arbeiten vermutlich ein Glutfunken auf brennbare Dämmwolle übertragen habe. Der Versuch, den Brand selbstständig zu löschen, sei erfolglos geblieben. Die Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache. Sie schätzt den Schaden auf etwa 400.000 Euro.

