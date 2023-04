Stand: 03.04.2023 17:39 Uhr Zusammenstoß in Geeste: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Am Montagmorgen ist es in Geeste (Landkreis Emsland) zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen - darunter ein Kleinkind - verletzt worden sind. Laut Polizei war eine 23-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dann mit dem entgegenkommenden Auto einer ebenfalls 23-Jährigen kollidiert. Das Auto der entgegenkommenden Fahrerin überschlug sich daraufhin und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkind, das ebenfalls in dem entgegenkommenden Auto saß, sowie die 23-jährige Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Damit die Polizei den Unfall aufnehmen und der Rettungshubschrauber sicher landen konnte, musste die Fahrbahn nach Angaben der Polizei voll gesperrt werden. Wie es zum Unfall kam, wird laut Polizei derzeit noch ermittelt.

VIDEO: Zwei Frauen und ein Kind bei Unfall in Geeste verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2023 | 08:30 Uhr