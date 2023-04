Stand: 10.04.2023 12:29 Uhr Zu hohes Tempo? Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Belm

Bei einem Unfall in Belm (Landkreis Osnabrück) sind am Ostersonntag vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn geraten, wodurch es zur Kollision mit dem Wagen einer 53-Jährigen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr 86-jähriger Beifahrer und eine 18-jährige Insassin erlitten leichte Verletzungen. Der 17-jährige Beifahrer in dem Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde ebenfalls leicht verletzt. Gegen den 19-jährigen Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, er ist laut Polizei vermutlich zu schnell gefahren. Der Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.04.2023 | 06:30 Uhr