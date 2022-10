Stand: 05.10.2022 10:05 Uhr Zeugen gesucht: Osnabrücker nach Körperverletzung verstorben

Der Mann, der am 12. September blutend und nicht ansprechbar im Flur eines Wohnhauses in der Osnabrücker Johannisstraße gefunden wurde, ist verstorben. Das teilte die Polizei Osnabrück am Montagnachmittag mit. Die Ermittelnden suchen nun nach Augenzeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war das 22-Jährige am 11. September gegen 23.15 Uhr vor einem Kiosk zwischen Neumarkt und Seminarstraße zunächst angegriffen worden und daraufhin gestürzt. Bei dem Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu. Zur Körperverletzung sucht die Polizei Augenzeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Osnabrück unter der Telefonnummer unter (0541) 327 31 03 oder (0541) 327 21 15 entgegen.

