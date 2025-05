Stand: 13.05.2025 18:41 Uhr Nordhorn: Sechsjähriges Kind bei Unfall mit Taxi schwer verletzt

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein sechsjähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief das Kind am Sonntagabend zwischen zwei geparkten Fahrzeugen plötzlich auf die Straße und wurde von einem Taxi erfasst. Der Junge prallte demnach gegen die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Mehrere Zeugen sagten der Polizei, der Taxifahrer sei nicht zu schnell gefahren. Auch habe er keine Möglichkeit gehabt, das Kind rechtzeitig zu erkennen und auszuweichen, so die Polizei.

