Wolfsangriff in Berge? Schäfer beklagt 70 tote Tiere Stand: 31.05.2022 12:14 Uhr Eine Schafherde in Berge im Landkreis Osnabrück ist mutmaßlich von Wölfen angegriffen worden. Der Schäfer hat eigenen Angaben zufolge mindestens 70 Tiere verloren, darunter auch ungeborene Lämmer.

Der Anblick vom Wochenende steckt Schäfer Kai Mithöfer noch in den Knochen: Als er auf die Weide zwischen Berge und Herzlake kam, wo die Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt werden, fand er zahlreiche Schafskadaver vor. Auch einige schwer verletzte, aber noch lebende Tiere waren darunter. "Das war unfassbar, was ich da gesehen habe, so etwas habe ich noch nicht mitgemacht", sagte Mithöfer dem NDR in Niedersachsen. Nach Einschätzung des zuständigen Wolfsberaters handelt es sich um einen Wolfsangriff. Das Ergebnis der DNA-Analyse steht allerdings noch aus. Bestätigt diese die Wolfsattacke, wäre wäre eine der bislang größten in Niedersachsen.

Einige gerissene Schafe, andere trampelten sich in Panik tot

Bei dem mutmaßlichen Wolfsangriff waren die 250 hochtragenden Mutterschafe laut dem Schäfer in Panik geraten und drängten sich infolgedessen am Schutzzaun zusammen. Einige Tiere wurden gerissen, andere von ihren Artgenossen totgetrampelt. Weil die Muttertiere kurz vor der Geburt standen, zählen die toten Schafe für Mithöfer doppelt. Darüber hinaus seien 18 Lämmer in den Tagen nach dem Wolfsangriff tot geboren worden. Sieben Lämmer würden zudem vermisst. Unklar ist noch, ob der Schäfer auch für die ungeborenen Lämmer entschädigt wird.

Zurzeit werden die DNA-Spuren in einem Labor untersucht. Bei einem positiven Ergebnis - also der Bestätigung eines Wolfsangriffs - wird im Anschluss noch analysiert, um welches Rudel es sich handelt.

