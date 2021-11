Stand: 01.11.2021 19:31 Uhr Wietmarschen: Mann stirbt bei Unfall auf der L67

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren neben dem Pkw noch ein Trecker und ein Wohnmobil an der Kollision auf der Landesstraße 67 beteiligt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, außerdem gab es zwei Leichtverletzte. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar.

