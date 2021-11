Westfalentag: Tausende strömen zum Einkaufen nach Osnabrück Stand: 01.11.2021 15:20 Uhr Der 1. November ist im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen ein Feiertag. Das freut Einzelhändler in der niedersächsischen Grenzregion, etwa in Osnabrück. Dort war so viel los wie vor Corona.

Der sogenannte Westfalentag sei hervorragend angelaufen, sagte ein Marketing-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Bei schönem Wetter seien bereits am Mittag die Vor-Corona-Zahlen erreicht worden. 2019 waren knapp 50.000 Passanten in der Osnabrücker Innenstadt gezählt worden.

Schlange stehen vorm Parkhaus

Während viele Nordrhein-Westfalen ihren freien Tag zum Einkaufsbummel nutzten, gingen andere entspannt Kaffee trinken oder Essen. Die Parkhäuser waren bereits am späten Vormittag voll. Vor einigen bildeten sich längere Schlangen, wie eine Sprecherin der Parkstätten-Gesellschaft OPG sagte.

