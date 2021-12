Stand: 15.12.2021 08:31 Uhr Weiteres Impfzentrum entsteht in Osnabrück

In der Stadt öffnet am kommenden Montag (20.12.) ein weiteres Impfzentrum. Es wird im Süden Osnabrücks in der Käthe-Kollwitz-Schule eingerichtet. Wer sich dort impfen lassen möchte, muss einen Termin vereinbaren. Laut einer Sprecherin der Stadt stehen von Montag bis Freitag täglich 300 Dosen des Impfstoffs von Moderna zur Verfügung. In Osnabrück gibt es bereits zwei weitere Impfzentren. Dort habe sich der Ablauf gut eingespielt, lange Wartezeiten gebe es dort nicht mehr, hieß es.

