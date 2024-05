Stand: 03.05.2024 07:38 Uhr Schlägerei: Erst gebissen, dann Beil und Messer geschwungen

Nach einer Schlägerei in der Innenstadt von Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ermittelt die Polizei in mehreren Fällen von Körperverletzung. Nach Angaben der Beamten vom Freitag verfolgte eine Gruppe am Mittwochabend mit einem Auto eine andere Clique. Als beide Gruppen aufeinander trafen, habe ein 26-jähriger Auto-Insasse einen 24-Jährigen in den Unterarm gebissen und einen anderen jungen Mann mit einem Beil am Kopf verletzt. Daraufhin hätten mehrere Mitglieder der attackierten Gruppe auf den Angreifer eingeschlagen und ihn mit einem Messer verletzt. Laut Polizei ergab ein Alkoholtest bei dem 26-Jährigen einen Wert von 1,1 Promille. Den Angaben zufolge kamen zwei der Beteiligten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

