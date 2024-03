Stand: 20.03.2024 14:37 Uhr Nach Kollision mit Traktor: Motorradfahrer gestorben

Drei Tage nach einem schweren Unfall bei Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein 19-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am vergangenen Donnerstagmittag hatte der Mann nach Polizeiangaben einen Traktor auf einer Landstraße überholen wollen. Der Trecker bog den Angaben zufolge jedoch links ab und kollidierte mit dem Biker. Der Treckerfahrer blieb demnach unverletzt und rief den Notruf. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die betroffene Straße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräum- und Säuberungsarbeiten zeitweise gesperrt.

VIDEO: Trecker kollidiert in Melle mit Biker: Mann in Lebensgefahr (1 Min)

