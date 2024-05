Stand: 03.05.2024 13:37 Uhr Segelflugzeug abgestürzt - zwei Menschen verletzt

In Rhede (Landkreis Emsland) ist am Mittwochvormittag ein Segelflugzeug mit zwei Menschen an Bord abgestürzt. Laut Polizei hatte der 49-jährige Pilot im Landeanflug aus bisher ungeklärter Ursache am Segelflugplatz in einer Höhe von 50 Metern die Kontrolle über sein Flugzeug verloren. Warum, ist noch unklar. Das Flugzeug kam laut Polizei neben der Landebahn zum Liegen. Der Pilot wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede (Landkreis Ammerland) gebracht. Der Co-Pilot, der nach jüngsten Angaben der Polizei vom Donnerstag 57 und nicht - wie zuvor gemeldet - 47 Jahre alt ist, wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

VIDEO: Rhede: Zwei Verletzte bei Absturz von Segelflugzeug (1 Min)

