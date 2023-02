Stand: 03.02.2023 19:47 Uhr Von Lkw erfasst: 64-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ein 64-Jähriger ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall in Haselünne (Landkreis Emsland) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Morgen unverhofft auf die B213 gelaufen, wo er von einem Lkw erfasst wurde. Der 56-jährige Fahrer des Sattelzugs konnte den Zusammenprall trotz Vollbremsung nicht verhindern. Der 64-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Meppen gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

VIDEO: Von Lkw erfasst: 64-Jähriger kommt ums Leben (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.02.2023 | 15:00 Uhr