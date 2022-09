Vier Jahre nach Moorbrand in Meppen: Wie steht es um Schäden? Stand: 26.09.2022 12:12 Uhr Das Beseitigen der Umweltschäden nach dem schweren Brand auf dem Bundeswehr-Testgelände in Meppen geht schleppend voran - das beklagt der Landkreis Emsland. Im Herbst 2018 brannten dort 1.000 Hektar Moor.

In den vergangenen zwei Jahren seien kaum Fortschritte bei den von der Bundeswehr zugesagten Punkten erkennbar gewesen, wie aus einer aktuellen Beschlussvorlage des Umweltausschusses hervorgeht. Demnach könne immer noch nicht beziffert werden, wie viel Torf seinerzeit durch das wochenlange Feuer zerstört wurde. Auch lägen keine Karten über die Verluste im Tierreich vor. Der Landkreis will die Bundeswehr jetzt auffordern, den zuständigen Arbeitskreis einzuberufen, um dann persönlich in Meppen Bericht zu erstatten.

Auf abgebrannter Moorfläche wachsen "massenhaft Birken"

Bei dem Brand wurde das Ökosystem teilweise dauerhaft zerstört. Das gilt laut Beschlussvorlage insbesondere für eine 400 Hektar große Fläche im Osten des Moorgebiets, auf der Heide, Wollgras und Torfmoos vollständig abgebrannt seien. "Auf dem Gebiet wachsen inzwischen massenhaft Birken und Zitterpappeln", heißt es weiter. Die Bundeswehr hatte seinerzeit angekündigt, das Moor mithilfe eines dreiteiligen Konzepts wieder beleben zu wollen. Dazu gehören Landschaftspflege - unter anderem durch das Roden junger Birken mithilfe neuer Spezialfahrzeuge - und Wiedervernässung, um den Lebensraum für Pflanzen und Tiere bewohnbar zu machen.

Raketentests und defekte Löschraupe lösen Großbrand aus

Auslöser für den Brand im September 2018 waren Raketentests auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91. Dabei hatte der Moorboden an mehreren Stellen Feuer gefangen. Als eine für das munitionsbelastete Gelände geeignete Löschraupe ausfiel und es kein Ersatzgerät gab, breiteten sich die Flammen unter- und überirdisch weiter aus. Zeitweise rief der Landkreis Emsland für die Gemeinden Klein und Groß Stavern den Katastrophenfall aus, um gegebenenfalls schnell evakuieren zu können. Insgesamt brannte das Naturschutzgebiet Tinner Dose-Sprakeler Heide sechs Wochen lang. Rund 11.000 Helferinnen und Helfer waren in Meppen und Umgebung im Einsatz.

