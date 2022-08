Vier Feuer in einer Nacht: Meppens Feuerwehr im Dauereinsatz Stand: 07.08.2022 10:21 Uhr In der Nacht zu Sonntag hat es in Meppen mehrfach gebrannt. Von 3.20 Uhr an war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Verletzt wurde niemand.

Erster Einsatzort war ein Kaufhaus in der Straße Am Neuen Markt. Eine Sprinkleranlage hatte ausgelöst und so eine Ausbreitung des Feuers verhindert. "Wir gehen von einem immensen Schaden durch das Wasser aus", sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen.

80.000 Euro Schaden nach Balkonbrand

Rund 80.000 Euro Schaden hat ein Balkonbrand gegen 4.15 Uhr in der Esterfelder Steige verursacht. Hier war Terrassenmobiliar in Brand geraten. Flammen waren auf Gebäudeteile übergegangen und hatten Fenster beschädigt. Ruß zog die angrenzende Wohnung in Mitleidenschaft. Diese ist laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Gegen 5 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Verkaufsstand in der Jacobistraße. Hier liegt der Schaden bei rund 1.000 Euro. Eine halbe Stunde später kam ein Einsatz in der Osterbrocker Straße dazu. Aus einer Garage drang schwarzer Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Keine Erkenntnisse für möglichen Zusammenhang

Die Entstehungsbedingungen für die vier Feuer seien nicht geklärt. Spezialisten begutachteten die Brandorte, sagte die Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Zu der Frage, ob Brandstiftung im Spiel sei und es einen Zusammenhang gebe, könne die Polizei "noch nichts sagen", so die Sprecherin. "Dazu liegen noch keine Erkenntnisse vor."

