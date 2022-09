Vermisster Urlauber auf Kanaren: Hinweise nach Fernsehsendung Stand: 22.09.2022 14:58 Uhr Nach einem Bericht über einen vermissten Backpacker aus dem Landkreis Diepholz in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat die Polizei erste Hinweise aus der Bevölkerung erhalten.

13 Meldungen zum möglichen Verbleib von Oliver H. aus Lemförde seien bisher eingegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der überwiegende Teil stamme von deutschen Touristen, die nach ihrem Urlaub auf Teneriffa und Gran Canaria wieder in der Heimat seien. Allerdings: "Ein wirklich konkreter Hinweis zum Aufenthaltsort von Herrn H. war bisher nicht dabei", sagte die Sprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Julia Haase. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Hinweise den Beamten eine neue Eingrenzung des Suchgebiets ermöglichen. "Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Haase. "Es war die richtige Entscheidung, sich an die Produktionsfirma zu wenden." Über den Fall wurde am Mittwoch in der Fernsehsendung berichtet.

Rucksack-Tourist könnte noch auf Teneriffa gewesen sein

Der 23-jährige Oliver H. wird seit Anfang August vermisst. Er war am 3. August für einen Urlaub auf die spanische Insel Gran Canaria gereist. Am Tag darauf brach der Kontakt zu ihm ab. Seine Mutter meldete ihn wenige Tage später als vermisst. Die Polizei hatte daraufhin die Telekommunikationsdaten des 23-Jährigen ausgewertet. Demnach könnte er sich im Bereich der Ostküste der Nachbarinsel Teneriffa aufgehalten haben. Anzeichen für einen Unglücksfall oder eine Straftat gibt es laut Polizei bislang nicht.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Nach der TV-Sendung bat die Polizei weiter um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Oliver H. gesehen hat, einen Hinweis zu ihm geben kann oder in Sozialen Medien einen Anhaltspunkt für seinen Aufenthaltsort gesehen hat, solle sich melden. Telefonisch nimmt die Polizei Hinweise unter der Nummer (05021) 977 80 entgegen. Auch über das Hinweisportal nds.hinweisportal.de/backpacker könnten sich Zeuginnen und Zeugen melden sowie Fotos oder Videos hochladen.

