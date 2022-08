Stand: 19.08.2022 08:30 Uhr Weiter keine Spur von vermisstem Backpacker

Ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Lemförde im Landkreis Diepholz wird weiterhin in Spanien vermisst. Anfang des Monats war er als Rucksacktourist auf die Kanaren geflogen und ist seitdem verschwunden. Mittlerweile ermittelt die Polizei in Stolzenau (Landkreis Nienburg), wo die Mutter des Mannes ihren Sohn als vermisst gemeldet hatte. Hinweise auf ein Verbrechen oder Unglück gibt es derzeit nicht. Der 23-Jährige gilt bei seiner Familie als zuverlässig. Er ist ein für sein Alter erfahrener Rucksackreisender. Kurz nach seiner Ankunft am 3. August auf Gran Canaria hatte er sich ein letztes Mal gemeldet. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr zu ihm und er hat auch nichts auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Eigentlich wollte der 23-Jährige nach Teneriffa und Gomera weiterreisen und mittlerweile schon zurückgekommen sein. Aber er saß nicht im Flugzeug. Die Angehörigen suchen auch über das Internet nach dem jungen Mann. Die spanische Polizei ist inzwischen ebenfalls in den Fall involviert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.08.2022 | 08:30 Uhr