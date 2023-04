Stand: 04.04.2023 14:53 Uhr Unfall auf der A33: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Bei einem Auffahrunfall auf der A33 bei Osnabrück ist am Dienstagmittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Pkw auf einen Lastwagen aufgefahren und unter den Lkw-Anhänger geraten. Er wurde daraufhin in seinem Wagen eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn in Höhe des Kreuzes Osnabrück-Süd musste in Richtung Norden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es kommt laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

